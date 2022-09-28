Hakkari yerel: Hakkari'de bin 300 keklik doğaya bırakıldı

Edinilen Hakkari haberine göre - Hakkari'de bin 300 keklik doğaya bırakıldı Hakkari ve ilçelerindeki kırsal alanlarına bin 300 keklik doğaya bırakıldı.

- Hakkari'de bin 300 keklik doğaya bırakıldı

HAKKARİ - Hakkari ve ilçelerindeki kırsal alanlarına bin 300 keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Hakkari'ye tahsis edilen bin 300 keklik doğaya salıverildi. Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, "Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğü'nce ilimize tahsis edilen bin 300 keklik Hakkari ve ilçelerinde habitatlarına uygun alanlarda başarılı bir şekilde doğaya salımı gerçekleştirildi. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Amaç popülasyon artırmaktır. Her yıl olduğu bu yılda çalışma yapıldı" dedi.