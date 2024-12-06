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Hakkari'ye Yeni Katı Atık Toplama Araçları Kazandırıldı

Hakkari'ye Yeni Katı Atık Toplama Araçları Kazandırıldı
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Hakkari İl Özel İdaresi, çevre temizliği ve atık yönetimi hizmetlerini artırmak için 6 yeni katı atık toplama aracı teslim aldı. Vali Ali Çelik, yeni araçların kazasız bir şekilde hizmet vermesini diledi.

Hakkari İl Özel İdaresi bünyesinde köylerde kullanılmak için yeni katı atık toplama araçları alındı.

Vali Ali Çelik; Hakkari İl Özel İdaresinin çevre temizliği ve atık yönetimi alanındaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla 6 yeni katı atık toplama aracının Hakkari İl Özel İdaresi bünyesine dahil edilmesiyle ilgili düzenlenen teslim törenine katıldı. Burada konuşan Vali Çelik; "Rabbim inşallah yeni araçları kazasız belasız ilimizin, ilçemizin, köylerimizin hizmetinde kullanmayı şoförlerimize nasip eylesin. Rabbim şoförlerimize sağlık versin, kaza bela vermesin" dedi.

Hakkari'nin yaklaşık 154 köyü bulunduğunu da ifade eden Vali Çelik, "Bu köylerimizin tamamında evsel atıkların, katı atıkların toplanması sürecinde eksiklerimiz vardı. Başta Derecik ilçemiz olmak üzere; Şemdinli ve Yüksekova'da bazı köylere hizmet konusunda il özel idaremizin çöp toplama araçları sayısal anlamda yetersizdi. Bu sorunun çözümü adına, hem il genel meclisi üyelerimizin hem de muhtarlarımızın talepleri çerçevesinde il özel idaresi bünyesinde araç temini sürecini başlattık. Aynı şekilde katı atık birliğimizden de 3 aracımız il özel idareye teslim edilmişti. 6 ilave araçla birlikte toplam 9 araç olarak filomuzu genişleterek tüm köylerimize ulaşılabilir hale geldik" dedi.

Mevcutta 5 katı atık aracının hizmet verdiğini belirten Vali Çelik; yeni eklenen 9 araç ile birlikte toplam 14 araçlık bir filo oluştuğunu ve katı atık toplama araç filosunun güçlendirildiğini belirtti.

Vali Çelik, teslim töreni sonrasında il özel idaresinin hizmetlerindeki eksikliklerin azaltılmasında çaba sarf eden tüm birimlere teşekkürlerini ileterek, hizmete dahil edilen yeni katı atık toplama araçlarının Hakkari'ye hayırlı olmasını diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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