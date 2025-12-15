Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının kullanımına sunulmak üzere temin edilen 9 bin 200 araçtan 45'i Hakkari'ye gönderildi. Vali Ali Çelik, bu araçların güvenlik ve acil müdahale hizmetlerine hız kazandıracağını ifade etti.

Yeni Mahalle'de bulunan Fatih Kışlası'nda düzenlenen törene; Vali Ali Çelik'in yanı sıra vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kaya, kurum müdürleri ile asker, polis ve sağlık personeli katıldı. Vali Çelik, Türkiye genelinde güvenlik birimlerine toplam 9 bin 200 aracın teslim edildiğini belirterek, bu araçlardan 45'inin Hakkari'ye tahsis edildiğini söyledi. Hakkari'nin coğrafi yapısına dikkat çeken Çelik, ilin yüzde 89'unun dağlık alanlardan oluştuğunu belirterek, "Coğrafyanın getirdiği zorluklarla mücadele eden bir şehirde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı çalışma kapsamında Hakkari'mize toplam 45 araç tahsis edilmiştir. Bu araçları İl Jandarma Komutanlığımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz" dedi.

Yeni araçlarla birlikte güvenlik ve acil müdahale hizmetlerinde önemli bir hızlanma sağlanacağını vurgulayan Çelik, şehir merkezinde ortalama 6 dakika, kırsal bölgelerde ise 15 dakika olan olaylara intikal süresinin daha da kısalacağını ifade etti.

Araçlar, İl Müftüsü Hüseyin Okur'un yaptığı duaların ardından ilgili birimlere teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

