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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İstanbul ve Çanakkale gezisinde dönen öğrencileri ağırladı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İstanbul ve Çanakkale gezisine çıkan öğrencileri makamında ağırladı. Öğrenciler, gezdikleri yerler ve geçmiş tarihimiz hakkında Vali Çelik ile sohbet etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İstanbul ve Çanakkale gezisinde dönen 35 öğrenciyi makamında ağırladı.

Vali Çelik, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamındaki resim sergisinin açılışını yapmak üzere gittiği Hakkari Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan tüm lise son sınıf öğrencilerine, İstanbul ve Çanakkale gezisi sözü vermişti. 12 Kasım 2023 tarihinde İstanbul ve Çanakkale gezisine çıkan öğrencileri dönüşlerinde makamında ağırlayan Vali Çelik, öğrencilerle gezdikleri, şahit oldukları yerler ve geçmiş tarihimiz ile ilgili sohbet etti. Çanakkale müzesinde yaşadıkları duydu dolu anları da anlatan öğrenciler, bu değerli gezi için Vali Ali Çelik'e teşekkür ettiler.

Vali Çelik, "Hayalleriniz ve ufuklarınız ne kadar geniş olursa başarınızda o kadar güzel olur. Bizler de bu yolda sizlerin her zaman yanınızdayız. Öğrencilerimizin bu gezi ile yeni ufuklar kazanmalarına vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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