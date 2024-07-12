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Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Timur Sevi için taziye mesajı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi için sosyal medyada taziye mesajı yayınladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi için sosyal medyada hesaplarında taziye mesajı yayınladı.

Vali Çelik paylaşımında, "Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Meclis Başkanı Timur Sevi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" İfadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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