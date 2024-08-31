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Hakkari Valisi Ali Çelik, Kaymaklı köyünde halkla buluştu

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Kaymaklı köyünde halkla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Vali Çelik, köy halkının misafirperverliğinden memnuniyetini dile getirdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, merkeze bağlı Kaymaklı köyünde halkla bir araya geldi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, atandığı günden beri mesai gözetmeksizin il, ilçe, köy, belde ve mezra ziyaretlerini sürdürüyor. Beraberindeki vali yardımcıları Buğra Karadağ ve Abdulkadir Işık ile birlikte merkeze bağlı Kaymaklı köyüne geçen Vali Çelik, burada adeta sevgi seli ile karşılaştı. Vali Çelik'e sıkı sıkı sarılan vatandaşlar, sorun ve taleplerini samimi bir ortamda anlatmanın mutluluğunu yaşadılar. Daha sonra Kaymaklı Köy Muhtarı Derviş Demirkan'ın evinde köy halkıyla birlikte soğuk ayran içen Vali Çelik, köy halkının gösterdiği misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür buluşmaların vatandaşlarla kurulan güçlü bağların pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Çelik, daha sonra buradan ayrıldı.

Kaymaklı köyü sakinleri ise kendilerini ziyaret eden Vali Çelik'e teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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