Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ile iftar programında bir araya geldi
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ile iftar programında bir araya geldi
Vali Ali Çelik, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına katıldı. İl protokol üyeleri ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin katıldığı programda konuşan Vali Çelik, Ramazan ayında sahur ile başlayan sabır sürecinin iftarlarla taçlandığını belirterek, düzenlenen iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Çelik, program sonunda emniyet personeline özveri ve fedakar çalışmaları için teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - HAKKARİ