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Hakkari Valisi Ali Çelik, İftar Programına Katıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, İftar Programına Katıldı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, cezaevi personeli ve il protokol üyeleriyle düzenlenen iftar programına katıldı. Programda Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu vurgulandı, emekli infaz koruma memuruna plaket takdim edildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Cezaevi personeli ve il protokol üyelerinin yer aldığı program, iftar yemeğinin ardından gerçekleştirilen dua ve konuşmalarla devam etti. Cezaevi Vaizi Yılmaz Önal'ın yaptığı duanın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Vali Ali Çelik birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurgulayan Vali Çelik, sahur ile başlayan sabır sürecinin iftar sofralarıyla taçlandığını belirtti. Cezaevi personelinin özverili çalışmalarına değinen Vali Çelik, suçun rehabilitasyon sürecinde büyük sorumluluk üstlenen cezaevi çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Program kapsamında Vali Çelik, cezaevinde uzun yıllar hizmet veren emekli infaz koruma memuruna plaket takdim ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İftar programı, cezaevi personeli ve protokol üyelerinin samimi sohbetleriyle sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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