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Hakkari Valisi Ali Çelik, Hafızlık Öğrencileriyle İftar Yemeğinde Buluştu

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da hafızlık öğrencileriyle iftar yemeğinde bir araya gelerek kendilerine mayıs ayı sonunda İstanbul gezisi sözü verdi.

Vali Ali Çelik, Yüksekova İlçe Müftülüğünün organizesinde Hacı Ahmet Çalış Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Çelik; iftar yemeği sonrasında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyerek, onlarla çeşitli konularda hasbihal ederek sorularını yanıtladı.

Teknolojiden bilgi kaynağı olarak faydalanma, sosyal medya bağımlılığından uzaklaşma ve disiplinli çalışma ahlakı gibi konularda öğrencilere tavsiyeler veren Vali Çelik; öncelikli hedef olarak iyi bir insan olmak konusunda çaba harcamalarını öğütledi.

İftar programı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Vali Çelik; "Gözlerinde iyilik var, güzellik var, onların o iyiliği ve sevgisi inşallah hep yarınlarımızın umutları olacak. Ülkemizin, şehrimizin, Yüksekova'mızın güzelliklerle buluşmasına vesile olacaklar" dedi.

Vali Çelik, öğrencilere mayıs ayı sonunda İstanbul gezisi sözü verdiğini de belirtirken, düzenlenen iftar programı öğrencilerle birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Düzenlenen iftar programına Vali Çelik ile birlikte Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, ilçe protokolü üyeleri, Kur'an kursu hocaları ve hafızlık kursunda öğrenim gören öğrenciler katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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