Hakkari Valisi Ali Çelik, Hacı Kadir Keremoğlu Camii'nin açılış törenine katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Doğanlar mezrasında yapımı tamamlanan Hacı Kadir Keremoğlu Camii'nin açılış törenine katıldı.

Vali Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı, Esendere Belediye Başkanı, İl Müftüsü ile birlikte Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Doğanlar mezrasında yapımı tamamlanan Hacı Kadir Keremoğlu Camii'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Vali Çelik, "Camilerimizin en temel görevlerinden bir tanesi bizleri bir araya getirmek, omuz omuza saf tutmaktır. Camimizin açılışı bile bizleri bu vesileyle bir araya getirdi. Hacı Kadir Keremoğlu Camii'nin Akpınar köyüne kazandırılmasında emeği geçen başta Hacı Kadir Keremoğlu'nun oğlu ve yakınlarına, bu camii yapımında emeği geçen imamından çalışanlarına kadar herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - HAKKARİ