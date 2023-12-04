Hakkari Valisi Ali Çelik, Engelli ve Aileleriyle Yemekte Buluştu

Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla engelli ve aileleriyle bir araya gelerek yemek yedi. Vali Çelik, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle engelli ve aileleri ile yemekte bir araya geldi.

Hakkari Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Müdürlüğü koordinatörlüğünde öğretmen evinde yemek programı düzenledi. Vali Çelik, engelli ve aileleri ile tek tek ilgilenerek aynı masada yemek yediler. Vali Ali Çelik, kürsüde konuşma yaptığı sırada yanına giden bir engelli kız çocuğu Vali Çelik'ten mikrofonu alarak, "Sayı valim seni çok seviyoruz" dedi. Vali Çelik ise "bizde sizi çok seviyoruz" diyerek cevap verdi.

Vali Çelik konuşmasının devamında, "Engelli bireylerin hayatının kolaylaştırmak için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Birçok zorluğu içimizde yaşadığımız ve yaşayacağımız sevgi, sabırla hep beraber aşabiliriz, aşıyorsunuz da. İyi ki varsınız. Bizler de devletimizin bize getirdiği görevler çerçevesinde Hakkari'de destek olmak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu anlamdaki birçok sıkıntıya çözüm bulmak için güçlü iradeler ortaya koydu. İlimizde 3 bin 87 engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti kapsamında 2023'te 140 milyon lira ödeme yapıldı" dedi.

Programa, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Müdürü Salih Kaya, Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Oktay Kızılkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, engelli ve aileleri katıldı.

Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu ekibinin kısa türküler seslendirmesi ve engellilere Vali Çelik ve beraberindekiler tarafında çeşitli hediyeler verilmesinin ardından program sona erdi. - HAKKARİ