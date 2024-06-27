Üye Girişi
Haberler

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köyleri Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı, Suüstü, Akocak, Yeni Işık, Kadıköy ve Köprücük köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi ve çözüm için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı, Suüstü, Akocak, Yeni Işık, Kadıköy ve Köprücük köylerini ziyaret etti.

Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, burada bir araya geldiği köylülerin içme suyu, sulama havuzu ve yol yönündeki sorun ve taleplerini dinledi. Köylerde yaşanan sorun ve sıkıntıları yerinde görmek ve çözüm bulmak amacıyla köy, belde ve ilçe ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Karadağ, "Valimiz Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda Beşatlı köyündeki sulama suyu havuzunu yatırım programına alarak çözmeye çalışacağız. Çakmak mezrasındaki 2,5 kilometrelik yolu da bu sene içerisinde stabilize ederek önümüzdeki sene de inşallah asfaltlayacağız. İçme suyu sorununun da çözülmesi için teknik ekiplerimiz köye gelerek gerekli tespit çalışmalarında bulunacak. Tespit çalışmalarının ardından içme suyu sorununu da çözüme kavuşturmaya çalışacağız" dedi.

Daha sonra Suüstü köyüne geçen Karadağ, Muhtar Bedirhan Oğuz ve vatandaşların içme suyu, sulama kanalı ve köyden geçen derede menfez döşenmesi yönündeki sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Yardımcısı Karadağ, köydeki içme suyu sıkıntısının giderilmesi için kaynaktan gelen su debisinin ölçülmesi ve diğer tespit çalışmalarının yapılması için ilgili şube müdürüne talimat verirken, sulama kanalı ve köprüye menfez döşenmesi sorununun da kısa sürede çözülmesini istedi.

Ardından 445 öğrencisi bulunan 18 sınıflı Suüstü Yatılı Bölge Okulunda incelemelerde bulunan Karadağ, okulun eksikliklerinin giderilmesi yönünde ilgililere talimat verdi.

Daha sonra Akocak köyünü ziyaret eden Vali Yardımcısı Karadağ, Köy Muhtarı Muhyettin Çırk ve vatandaşlardan köylerindeki sorun ve talepler hakkında bilgi aldı. Köylerinde içme suyu, sulama kanalı sorununun yanı sıra köy camisinin birtakım eksiklikleri olduğunu dile getiren vatandaşlar, Karadağ'dan destek istedi. Bunun üzerine Vali Yardımcısı Karadağ, köy merkezindeki içme suyu sorununun çözülmesi noktasında ilgili şube müdürlerine gerekli tespit çalışmalarının yapılması talimatını vererek, "Köşk ve Sülük mezralarının içme suyu sorununu bu yıl çözeceğiz. Köy camisinin içme suyu ve diğer eksikliklerinin giderilmesi için de malzeme desteğinde bulunacağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra sırasıyla Yeni Işık, Kadıköy ve Köprücük köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Karadağ, imkanlar dahilinde köylere gereken hizmeti verme noktasında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Karadağ, "Yeni Işık köy merkezinde yaşanan sulama suyu sorunu için vatandaşlarımıza boru, köy camisinin istinat duvarı için de malzeme desteğinde bulunacağız. Basamak mezrasındaki içme suyu sıkıntısını ise bu yıl çözüme kavuşturuyoruz. Kadıköy ve Köprücük köylerindeki sulama suyu sorununu da DAP'ın 2025 yılı yatırım programına alarak çözmeye çalışacağız. Ayrıca Kadıköy'deki dere yatağının iyileştirilmesi içinde ilgili personellerimiz tespit çalışmasında bulunacak. Köprücük köyündeki Nehil Çayı yatağının temizlenmesi konusunu da DSİ İl Müdürlüğümüze ilettik, yakın zamanda temizlenecektir" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise köylerindeki sorunları yerinde inceleyen Karadağ'a teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova Kadıköy Karadağ Hakkari Yerel Politika Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title