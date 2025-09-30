Hakkari Vali Yardımcısı Su Kullanımında Bilinçlenme Çağrısı Yaptı

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, "Su kullanma konusunda yeterince bilinçli değiliz. Bu şekilde devam ederse Hakkari'de su sıkıntısı yaşanabilir" dedi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, merkeze bağlı Geçitli Şantiyesi bölgesindeki köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Köylerdeki sorunlar ve taleplerin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Zor, amaçlarının muhtarlarla tanışmak ve köylerdeki sorunları bizzat dinlemek olduğunu belirterek, "Sizlerin talep ve çözüm önerilerini dinlemek istedim. Acil gerektiren konuları imkanlar dahilinde hızlıca çözeceğiz, diğerlerini ise uzun vadede çözmeye çalışacağız. Halkımıza hizmet etmek için varız" dedi.

Zor, önceki gün il özel idaresine kazandırılan yeni araçlar hakkında da bilgi vererek, "11 araç ve 1 mobil konkasörün açılışını valimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Bu yıl içinde toplam 330 milyon TL değerinde 37 araç aldık. Bu araçların büyük bölümü hibe. 11 aracın satın alma işlemini tamamladık, yakında hizmete sunacağız. Güçlenen makine parkımızla 30 bölgede çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Su tüketimi konusuna da değinen Zor, "Su kullanma konusunda yeterince bilinçli değiliz. Bu şekilde devam ederse Hakkari'de su sıkıntısı yaşanabilir. Memlekete gelen ve çıkan su miktarı belli. Vatandaş bilinçlenmezse sorun büyüyecek. Biz kurum olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Muhtarlar ise toplantıda yol, asfalt, kanalizasyon, içme suyu, sulama kanalları başta olmak üzere birçok konuda talep ve önerilerini iletti. Muhtarları tek tek dinleyen Zor, iletilen talepler doğrultusunda ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları vererek çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı. - HAKKARİ