Haberler

Hakkari Vali Yardımcısı Su Kullanımında Bilinçlenme Çağrısı Yaptı

Hakkari Vali Yardımcısı Su Kullanımında Bilinçlenme Çağrısı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, su kullanımında bilinç eksikliğine dikkat çekerek, bu durumun su sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulundu. Muhtarlarla bir araya gelen Zor, sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, "Su kullanma konusunda yeterince bilinçli değiliz. Bu şekilde devam ederse Hakkari'de su sıkıntısı yaşanabilir" dedi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, merkeze bağlı Geçitli Şantiyesi bölgesindeki köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Köylerdeki sorunlar ve taleplerin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Zor, amaçlarının muhtarlarla tanışmak ve köylerdeki sorunları bizzat dinlemek olduğunu belirterek, "Sizlerin talep ve çözüm önerilerini dinlemek istedim. Acil gerektiren konuları imkanlar dahilinde hızlıca çözeceğiz, diğerlerini ise uzun vadede çözmeye çalışacağız. Halkımıza hizmet etmek için varız" dedi.

Zor, önceki gün il özel idaresine kazandırılan yeni araçlar hakkında da bilgi vererek, "11 araç ve 1 mobil konkasörün açılışını valimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Bu yıl içinde toplam 330 milyon TL değerinde 37 araç aldık. Bu araçların büyük bölümü hibe. 11 aracın satın alma işlemini tamamladık, yakında hizmete sunacağız. Güçlenen makine parkımızla 30 bölgede çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Su tüketimi konusuna da değinen Zor, "Su kullanma konusunda yeterince bilinçli değiliz. Bu şekilde devam ederse Hakkari'de su sıkıntısı yaşanabilir. Memlekete gelen ve çıkan su miktarı belli. Vatandaş bilinçlenmezse sorun büyüyecek. Biz kurum olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Muhtarlar ise toplantıda yol, asfalt, kanalizasyon, içme suyu, sulama kanalları başta olmak üzere birçok konuda talep ve önerilerini iletti. Muhtarları tek tek dinleyen Zor, iletilen talepler doğrultusunda ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları vererek çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 307 kook bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.