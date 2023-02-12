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Hakkari UMKE ekibi kurtarmaya devam ediyor

Yerel Haberler

Hakkari UMKE ekibi kurtarmaya devam ediyor

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Hakkari UMKE ve 112 ekibi enkaz altındakileri sağ çıkartmaya devam ediyor.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Hakkari UMKE ve 112 ekibi enkaz altındakileri sağ çıkartmaya devam ediyor.

Hatay Antakya Sarıkent Mahallesi 358 Sokak Kule Apartmanı'nda enkaz altında kalan 14 yaşındaki Burak Sürücü ile aynı mahallede başka bir binada enkaz altındaki Keriman Dirlik ve 4 yaşındaki kızı Ela Dirlik, Hakkari UMKE ekiplerince sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan yabancı uyruklu bir kadın, Hakkari 112 ekibi tarafından 108 saat sonra kurtarıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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