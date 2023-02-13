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Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardı

Yerel Haberler

Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardı

Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardıHAKKARİ Hatay deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Hakkari Arama ve Kurtarma ekibi (UMKE), 13 yaşındaki Fatih Esmerli isimli çocuğu 158 saat sonra enkazdan sağ çıkarttı.

Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardı

HAKKARİ Hatay deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Hakkari Arama ve Kurtarma ekibi (UMKE), 13 yaşındaki Fatih Esmerli isimli çocuğu 158 saat sonra enkazdan sağ çıkarttı.

Hatay'da Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bulunan Özdemir Apartmanı'nda enkaz altında kalan 13 yaşlarındaki Fatih Esmerli isimli çocuk, Hakkari UMKE ekibi tarafından 158 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hakkari Valiliği, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak "158 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Hakkari Fatih Hatay Yerel Haberler

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