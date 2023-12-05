Hakkari semalarında uçağın daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı
Hakkari'de bu sabah uçağın gökyüzünde daireler çizerek bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süreyle Hakkari semalarında yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, yaşananlara anlam veremedi. Hakkari'deki bazı vatandaşlar ise emniyet birimlerini arayarak uçağın saatlerce kendi çevresinde daire çizdiği yönünde ihbarda bulundu.
Hakkari semalarında uçağın daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı.
Hakkari'de bu sabah uçağın gökyüzünde daireler çizerek bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süreyle Hakkari semalarında yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, yaşananlara anlam veremedi.
Hakkari'deki bazı vatandaşlar ise emniyet birimlerini arayarak uçağın saatlerce kendi çevresinde daire çizdiği yönünde ihbarda bulundu. - HAKKARİ