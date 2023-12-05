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Hakkari semalarında uçağın daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı

5 Aralık 2023 10:12 Son Güncelleme: 10:14 Abone Ol

Hakkari'de bu sabah uçağın gökyüzünde daireler çizerek bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süreyle Hakkari semalarında yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, yaşananlara anlam veremedi. Hakkari'deki bazı vatandaşlar ise emniyet birimlerini arayarak uçağın saatlerce kendi çevresinde daire çizdiği yönünde ihbarda bulundu.