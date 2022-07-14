Hakkari şehidinin babası hayatını kaybetti Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın babası Mustafa Nar, yaşamını yitirdi. Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın babası Mustafa Nar, yaşamını yitirdi. Hakkari Çukurca'da 2021 yılı Mayıs ayında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın babası Mustafa Nar, hayatını kaybetti. Şehit babası Mustafa Nar'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Taşköprü Merkez Taş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze törenine Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / Yerel Çukurca Nar Yerel Haberler

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