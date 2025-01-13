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Hakkari Polisi Soğuk Havalara Rağmen Görevine Devam Ediyor

Hakkari Polisi Soğuk Havalara Rağmen Görevine Devam Ediyor
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Hakkari polisi, kar yağışının ve sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklıklarının zorlaşmasına rağmen, kentin asayişini sağlamak için 7/24 görev yapıyor. Güvenlik önlemlerini artıran ekipler, şüpheli araçları durdurarak inceleme yapıyor.

Hakkari polisi kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte canla başla görevini en iyi şekilde yapıyor.

Çetin kış şartlarına adeta meydan okuyan Hakkari polisi, zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip kentte 7 gün 24 saat elleri tetikte şehrin asayişi ve huzuru için görev yapıyor. Hakkari polisi, kar kış demeden kentin birçok noktasında asayiş uygulamalarına devam ediyor. Kentin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemini arttıran ekipler, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıyor. Yaklaşık 2 gündür Hakkari'de hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen çalışmalarına devam eden Hakkari polisi, durdurdukları araçları didik aradı.

Adeta kardan adama dönüşen trafik polisleri ise olumsuz hava şartlarına rağmen muhtemel kazaların önüne geçmek için yoğun bir mesai harcadı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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