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Hakkari polisi ihtiyaç sahibi çocukları giydirdi

Hakkari polisi ihtiyaç sahibi çocukları giydirdi

Yerel Haberler

Hakkari polis, Ramazan bayramı münasebetiyle ihtiyaç sahibi 19 çocuğu mağazaya götürerek giydirdi.

Hakkari polis, Ramazan bayramı münasebetiyle ihtiyaç sahibi 19 çocuğu mağazaya götürerek giydirdi.

Toplum hayatının her alanında görev yapan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp, üzerine titizlikle eğiliyor. Ramazan bayramında da ihtiyaç sahibi çocukları unutmayan Hakkari polisi onların beğendiği elbiseleri aldı. TDP ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan bayramı münasebetiyle hayır yapan 'ömrü uzun olsun' bir iş insanının desteğiyle, ihtiyaç sahibi 6 aileden 19 çocuğu evlerinden alınarak kendi seçtikleri bayramlık elbise ve ayakkabılar alındı.

Hakkari polisi yaptığı paylaşımda "Çocuklarımız sayesinde bayramımız o bayram oldu. Biz bize yetiyoruz" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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