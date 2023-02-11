Hakkari polisi halkla tek yürek oldu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarla el ele vererek deprem bölgesine gıda, giyim, ısıtıcı, su ve bebek ihtiyaç malzemeleri gönderdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; emniyet personeli ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan gıda, giyim, ısıtıcı, su ve bebek ihtiyaç malzemeleri AFAD koordinesinde Kahramanmaraş Göksun ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı paylaşımda "Emniyet olarak, ülkemizde gerçekleşen deprem sonucu yaşanılan bu zor günlerde depremzede vatandaşlarımızın daima yanındayız" denildi. - HAKKARİ