Hakkari polisi 50 öğrenciyi daha sevindirdi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, "Renkli Çizgiler Mutlu Çocuklar" projesi çerçevesinde 50 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda Hakkari polisi yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp bunların üzerine titizlikle eğiliyorlar. Hakkari merkez Bayköyü İlkokuluna gidilerek öğrenciler ile mutlu vakit geçiren Hakkari polisi, 50 öğrenciye "Renkli Çizgiler Mutlu Çocuklar" projesi çerçevesinde kırtasiye seti ve cetvel takımı hediye etti. - HAKKARİ