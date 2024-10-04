Hakkari Müftüsü Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Köyleri Ziyaret Etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle köylere ziyarette bulundu.

Müftü Okuş; Doğanyurt, Demirtaş, Işıklar köyleriyle Yeniyol, Kanatlı, Eğercik, Oluklu, Yağmurlu ve Küçükköşk mezralarını ziyaret etti. İl Müftüsü Okuş, din görevlilerinden yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köy sakinlerinin sevinç ve kederlerini paylaşmalarını, sık sık ev ziyaretleri yapmalarını istedi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Okuş, "Köy sakinlerinin evlerine konuk olduk. İstek ve önerilerini aldık. Gerek konuk olduğumuz evlerde ve gerekse yolda gördüğümüz kişilerle sohbet ettik. İstek ve temennilerini dinledik. İnşaatı devam eden imam evleri ile cami müştemilatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Yapılan çalışmalar için elimizde gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Akşam saatlerinde programını tamamlayan İl Müftüsü Okuş'a Şube Müdürü Bilal Beyter de eşlik etti. - HAKKARİ