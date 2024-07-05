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Hakkari İl Özel İdaresinde Görev Yapan İki Müdüre Veda Yemeği

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Hakkari İl Özel İdaresinde görev yapan ve emekliye ayrılan Mali Hizmetler Müdürü İlhami Gültekin ile İşletme ve İştirakler Müdürü Fehmi Özdemir onuruna veda yemeği verildi.

Hakkari İl Özel İdaresinde görev yapan ve emekliye ayrılan Mali Hizmetler Müdürü İlhami Gültekin ile İşletme ve İştirakler Müdürü Fehmi Özdemir onuruna veda yemeği verildi.

Hakkari İl Özel İdaresinde görev yapan ve emekliye ayrılan Mali Hizmetler Müdürü İlhami Gültekin ile İşletme ve İştirakler Müdürü Fehmi Özdemir onuruna veda yemeği verildi. Kurumun kafeteryasında verilen yemek programına Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Genel Sekreter Yardımcıları Av. Abdulmecit Tarhan ve Bayram Özatak ile şube müdürleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, emekliye ayrılan Mali Hizmetler Müdürü İlhami Gültekin ve İşletme ve İştirakler Müdürü Fehmi Özdemir'e Hakkari'deki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında sağlık ve mutluluklar diledi.

Emekliye ayrılan İlhami Gültekin ve Fehmi Özdemir ise birlikte çalışmaktan onur duydukları Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek helallik istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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