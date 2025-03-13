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Hakkari İl Özel İdaresi, 11 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi

Hakkari İl Özel İdaresi, 11 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi
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Hakkari İl Özel İdaresi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen törenle filosuna 11 yeni hizmet aracı ekledi. Vali Ali Çelik, yeni araçların köy ve yerleşim yerlerine daha iyi hizmet sunmak için gerekli olduğunu vurguladı.

Hakkari İl Özel İdaresi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 11 yeni aracı filosuna kattı.

Vali Ali Çelik; Hakkari İl Özel İdaresinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla 11 yeni hizmet aracının Hakkari İl Özel İdaresi bünyesine dahil edilmesi için düzenlenen teslim törenine katıldı. Vali Çelik ve katılımcıların kurdele kesimi ile gerçekleştirilen teslim töreninde; 2 adet 4x4 pikap, 3 adet lastik yükleyici loder, 2 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 1 adet otobüs, 3 adet kazıcı yükleyici beko loder olmak üzere toplam bedeli 59 milyon 710 bin 690,28 TL olan 11 adet yeni hizmet aracı Hakkari İl Özel İdaresinin filosuna kazandırıldı. Ayrıca; 1 adet paletli ekskavatör, 2 adet vidanjör, 1 adet su tankeri, 2 adet itfaiye aracı, 3 adet kar bıçaklı kamyon, 1 adet greyder, 1 adet yükleyici loder, 1 adet 4x4 pikap ve 2 adet kar savurma aracı olmak üzere toplam 14 adet hizmet aracının da satın alım süreçlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Vali Çelik, gerçekleşen törende basın mensuplarına yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulunarak, "İl özel idaremizin, 140 köyümüze ve yaklaşık 400'ün üzerindeki yerleşim yerine hizmetlerini daha iyi götürebilmesi amacıyla iş makinesi sayısını artırmak, aynı zamanda var olan iş makinelerinin yaşlarını da düşürmek amacıyla bir süreç başlattık. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile de bakanlıklarımız bizlere bu konuda çok destek verdiler. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza sizlerin aracılığıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an için yaklaşık 60 milyon TL değerinde 11 aracımızı bugün itibariyle teslim aldık. Alım süreçleri devam eden 14 aracımızın da nisan ayının sonuna kadar inşallah il özel idaremize teslimi olacaktır. İş makinelerimizin yaş ortalaması 16 yıl civarındaydı. Yeni katılan araç ve iş makineleriyle bunu yaklaşık 10 yaş ortalamasına düşürdük. Bunun ideali 9 yaş ve altı olması gerekiyor. Çünkü ileri yaşlı makinelerin onarım ve arıza giderleri yüksek oluyor. Bu maliyetlerden kurtulup yeni iş makineleriyle daha fazla hizmet vermeye çaba gösterecekler. Ben emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çelik, Hakkari İl Özel İdaresinin asfalt üretme kapasitesini artırmak amacıyla geçen yıl ağustos ayında yeni bir asfalt plentinin hizmete alındığını, bu yıl da bir konkasör alımı gerçekleştirildiğine değinerek; bütün köy ve mezralara sıcak asfalt ile ulaşım imkanı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Vali Çelik, ayrıca içme suyu ve sulama kanalları düzenlemeleri gibi alt yapı hizmetlerine yönelik çalışmaların da 2025 yılında aksamadan devam ettirileceğini belirtirken; başta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olmak üzere, birim müdürleri ve çalışanlarına mesai mefhumu gözetmeden sürdürdükleri başarılı çalışmaları için teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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