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Hakkari İl Müftüsü Öğrencilere Manevi Tavsiyelerde Bulundu

Hakkari İl Müftüsü Öğrencilere Manevi Tavsiyelerde Bulundu
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Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle buluşarak dini, milli ve manevi değerlere bağlı kalmanın önemini vurguladı. Öğrencileri çok çalışmaya ve güzel ahlaka davet etti.

Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

Hakkari İl Müftüsü Okuş Hakkari KYK Afife kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu. Manevi danışmanlar İmam-Hatip Tahir Cindioğlu ile Kur'an Kursu öğreticisi Zübeyde Seven tarafından organize edilen buluşma programı KYK yurdu konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra söz alan İl Müftüsü Okuş, dini, milli ve manevi değerlere bağlı kalmanın önemine vurgu yaptı. Bir hedefe varmanın yolu çok çalışmaktan geçtiğinin altını çizen Okuş; "Gençler geleceğimiz sizlere emanettir. Sizlerin güzel yetişmesi geleceğimizi aydınlatacaktır. Hayatınızın başarılarla dolu geçmesini istiyorsanız bugünlerin, bu sıraların hakkını vermeye çalışın. Bir hedefe varmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğini unutmayın. Öğretmenlerinize karşı saygıyı elden bırakmayın. Bu konuda Hazret-i Ali'nin (RA), 'bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünü daima hatırınızda tutun. Anne babanıza itaat edin, hayır dualarını alın. Kur'an ifadesiyle onlara öf bile demeyin. Sosyal medyayı faydalı işler için kullanın. Kötülüklerinden uzak durun. Sapkın ideolojilere sahip, size ve memleketimize faydası olmayanlarla arkadaş olmayın. Dinimizin güzelliklerini üzerinde taşıyan, ibadetlerine devam eden, Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi edinen, sevgili Peygamberimiz (SAV) ile ashabını örnek alanlardan olun. Güzel ahlakı elden bırakmayın" şeklinde konuştu.

Program, Müslümanların birlik ve beraberliği, Filistin halkının özgürlüğü ve memleketimizin bekası için yapılan duanın ardından ilahiler ile sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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