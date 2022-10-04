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Hakkari haberi... Yüksekova'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Yerel Haberler

Hakkari haberi... Yüksekova'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Hakkari haberlerine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek buradaki hayvanlara mama verdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek buradaki hayvanlara mama verdi.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ve öğrenciler, Suüstü köyü yakınlarında bulunan Yüksekova Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezi gezerek Hekim Kaçan'dan bilgi alan öğrenciler ve polisler, hayvanlara mama vererek yakından ilgilendiler.

Açıklamalarda bulunan Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Selman Beğde, "Hayvanları Koruma Günü nedeniyle merkezi ziyaret ettik. Bu etkinliği ilçemiz öğrencileri ile gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak istedik. Çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdik. Bu şekilde polislik mesleğinin farklı bir tarafını tanıttık. Beraber yaşadığımız yol arkadaşlarımız olan hayvanların sadece bir güne mahsus değil her gün hatırlanması gerektiğini özenle belirtmek gerekir" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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