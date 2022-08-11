Hakkari haberi... Şemdinli'de aşure ikramı Gelen Hakkari haberlerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Şemdinli Kaymakamlığı ve Aile Destek Merkezi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Ulu Camii önünde aşure etkinliği yapıldı. Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel'in de katıldığı etkinlikte, yaklaşık 500 kişiye aşure dağıtıldı. Aynı program çerçevesinde Şemdinli Emniyet Müdürlüğü tarafından da ilçenin çeşitli yerlerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ikramlar yapıldı. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Şemdinli Hisarcık Hakkari Yerel Haberler

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