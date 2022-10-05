Hakkari haberi... Hakkari'de Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle etkinlik düzenledi.

23 Nisan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Okul Müdürü Yakup Sevmiş, jandarma ekipleri ve öğrenciler katıldı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu öğrencilere slayt gösterimi ile hayvan sevgisi sonumu yaptı. Cindioğlu, "Hayvanlarda bizim gibi can taşıdığı için onlarında yaşam hakkı vardır. Onun içindir ki dünyayı onlarla beraber yaşamamız gerekir. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Yapılan sunumun ardından Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekiler, öğrencilere kek, meyve suyu ve çikolata ikramında bulundu. Jandarma ekipleri de öğrencilere hayvan sevgisini aşılayan çok içerikli kitaplar hediye etti.

Okulun bahçesinde devam eden etkinlikte İl Jandarma Komutanlığının 'Boyut' isimli arama kurtarma köpeği bir gösteri yaptı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen programdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - HAKKARİ