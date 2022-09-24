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Hakkari haberi... Hakkari belediyesi araç filosuna 3 araç daha ekledi

Yerel Haberler

Gelen Hakkari haberlerine göre - Hakkari belediyesi araç filosuna 3 araç daha ekledi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari'de hayat değişiyor, belediyecilik hizmetleri her alanda gelişerek artıyor" dedi.

- Hakkari belediyesi araç filosuna 3 araç daha ekledi

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari'de hayat değişiyor, belediyecilik hizmetleri her alanda gelişerek artıyor" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hakkari Belediyesine bir itfaiye aracı hibe edildi. Aynı zaman da belediyenin öz kaynaklarıyla da kurumun farklı birimlerinde çalışılmak üzere 2 adet arazi pikap aracı alındı. Yeni alınan araçlar Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun katılımı dualar eşliğinde hizmete sunuldu.

Vali Akbıyık; "Hakkari'de hayat değişiyor"

Araç teslim töreninde bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "2019 yılında Hakkari Belediyesi Başkan Vekili alarak atandığımda belediyede 26 araç vardı, 24'ü arızalı idi. Bu itfaiye aracı ile birlikte 36 tane yeni araç almış olduk. Araç filomuz 60'ı geçti. İşlerimizin büyük çoğunluğunu kendi araçlarımızla yapıyoruz. Hep tasarruf yapıyoruz hem de personelimiz işlerini daha sağlıklı yapıyor. İtfaiye aracımız Türkiye Belediyeler Birliğinde aldım. Buradan Belediyeler Birliği Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Buradaki iki aracımızı da kendi öz kaynaklarımızla aldık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile alıyoruz. Burada kendilerine Hakkari halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkari'ye hayırlı uğurlu olsun. Hakkari'de hayat değişiyor. Belediyecilik hizmetleri her alanda gelişerek artıyor. Daha temiz, daha nezih, daha yaşanabilir daha moderne bir Hakkari oluşturmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

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