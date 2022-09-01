Hakkari haberi | Çukurca'da ayıların yiyecek mesaisi
Yerel Haberler
Hakkari haberleri... Çukurca'da ayıların yiyecek mesaisi Hakkari'nin Çukurca ilçesinin değişik noktalarındaki yerleşim alanlarında ayıların yiyecek bulma çabası kameralara yansıdı.
Çukurca'da ayıların yiyecek mesaisi
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinin değişik noktalarındaki yerleşim alanlarında ayıların yiyecek bulma çabası kameralara yansıdı.
Çukurca ilçesi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağlıyor. Yerleşim alanına inen ayılar yiyecek arayışına başladı. İlçe merkezindeki yerleşim alanında yiyecek arayan çift ve tekli ayılar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel