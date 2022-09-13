Hakkari haber | Hakkari'de Ahilik Haftası etkinlikleri

Hakkari haber: Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Ahilik Haftası münasebetiyle Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Ahilik Haftası münasebetiyle Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti.

İl Müftüsü Fakirullahoğlu, HATSO Başkanı Taş'ın şahsında bütün esnaf ve sanatkarların haftasını kutlayarak, bol ve helal kazanç dileğinde bulundu. Fakirullahoğlu, "Ahilik; kendi ticari çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmamaktır. Üretici ve tüketici çıkar ilişkilerini birbirleriyle sürtüşmeye düşmeyecek şekilde ayarlamaktır. İşe saygı ve çalışkanlıktır, yardımlaşmaktır. Haksız kazancın cezalandırılmasıdır. Kısacası insanları kamil yetiştirme sanatıdır. Yüce Allah, ahilik kültürüne sahip esnaf ve sanatkarların sayısını arttırsın" dedi.

Hafta dolayısıyla İl Müftüsü Fakirullahoğlu'nun kitap seti hediye ettiği Oda Başkanı Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

İl Müftülüğünce oluşturulan ekipler, çarşı esnafını da gezerek Ahilik Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Helal Kazanç Helal Tüketim" isimli kitap hediye ettiler. - HAKKARİ