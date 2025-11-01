Hakkari Emniyet Müdürü, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Toplandı

Hakkari Emniyet Müdürü Attila Ayata, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Öğretmenevinin konferans salonunda yapılan toplantıda, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcıların istek, öneri ve şikayetleri dinlenerek, şehir trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi için ortak çözüm yolları değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik güvenliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Hakkari Emniyet Müdürlüğü olarak trafik güvenliğini artırmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi. - HAKKARİ