Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği

ÇANAKKALE (İHA) - Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce " Mehmet Akif Ersoy'u Anma, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü" kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Valilik binası konferans salonunda düzenlenen " Mehmet Akif Ersoy'u Anma, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü" etkinliğine Hakkari Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Köstek, Kurum 2. Müdürü Alparslan Demir, Denetim Serbestlik Müdiresi Zeynep Cengiz ile kurum personeli ve yükümlüler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elif Veronica Öztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale şehitleri konulu sunum yaptı.

Program, sinevizyon gösterimiyle son buldu. - HAKKARİ