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Hakkari'den Nevşehir'e "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" gezisi

Hakkari'den Nevşehir'e
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının himayelerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinden daha önce ülkemizin tarihi ve kültürel yörelerini ziyaret etme imkanı bulamayan kadın ve genç kızlara yönelik "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının himayelerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinden daha önce ülkemizin tarihi ve kültürel yörelerini ziyaret etme imkanı bulamayan kadın ve genç kızlara yönelik "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi başlatıldı.

Hakkari ve Nevşehir valiliklerinin işbirliğiyle düzenlenen "Hakkari'den Nevşehir'e Huzur ve Kardeşlik Buluşması" projesi kapsamında, Hakkari il merkezi ve ilçelerinden şehit ve gazi yakınları ile genç kızlardan oluşan 43 kişilik bir kafile Nevşehir'e hareket etti. Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık tarafından uğurlanan grup, 3 gün sürecek Nevşehir ziyaretleri boyunca, Türkiye'nin eşsiz doğa harikası ve tarihi bölgelerinden biri olan Kapadokya'yı, Nevşehir'in kültürel zenginlikleri ile dolu ilçelerini keşfetme fırsatı bulacaklar.

Kapadokya'nın ünlü balonlarıyla görsel bir şölen sunan doğası ve tarihi dokusuyla tanınan bölge, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Hakkarili şehit ve gazi yakınları ile genç kızlar, projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine bu fırsatı sunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerini bildirdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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