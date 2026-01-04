Haberler

Hakkari'de Helikopter Ambulans 2 Hasta İçin Havalandı

Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan Köyü'nde yoğun kar nedeniyle karadan ulaşılamayan bir hamile kadın, Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansla hastaneye nakledildi. Ayrıca, bir bebek yanık tedavisi için başka bir hastaneye sevk edildi.

(HAKKARİ) - Yağan yoğun karın ardından karadan ulaşımın sağlanamadığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan Köyü'nde 25 yaşındaki hamile kadın Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.

Alan Köyü'ne iniş yapan helikopter ambulans, gebe hastayı alarak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne naklinin sağlanabilmesi amacıyla Şemdinli Tugayı'na iniş yaptı. Hamile kadın, buradan yapılan sevkle hastaneye ulaştırıldı.

Öte yandan aynı helikopter ambulansla, Şemdinli ilçesinde tedavi ihtiyacı bulunan 9 aylık yanık hastası bir bebek de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına rağmen acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
500

