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Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Feyzullah Taş - Yerel
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Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ayı tedavi altına alındı.

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ayı tedavi altına alındı.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaralı bir ayının olduğu ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Bel kısmından silahla vurulduğunu tespit eden ekipler, önce yaralı ayıyı temiz ve güvenilir bir yere taşıdı. Daha sonra burada ilk muayenesi yapılan ayı, gerekli tetkik ve tedavileri yapılmak üzere Van Doğa Koruma İl Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

Milli Parklar, Veteriner, Çukurca, Hakkari, Yerel, Haberler

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