Hakkari'de VEDAŞ Ekipleri Yoğun Kar Fırtınasına Rağmen Elektrik Arızasını Giderdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışan Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekibi, yoğun kar yağışı ve fırtınaya yakalandı.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekibi, Yüksekova ilçesine bağlı Gürdere köyü Ova bölgesinde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için harekete geçti. Olumsuz hava şartları nedeniyle hasar gören kablo başlıklarını onarmak için bölgeye ulaşan ekip, bir anda yoğun kar yağışı ve fırtınaya yakalandı. Fırtınayla mücadele eden ekip, adeta ölüm kalım savaşı verirken, yaşanan zor anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini başarıyla tamamlayan VEDAŞ çalışanları, arızayı gidererek ilçeye geri dönmeyi başardı. - HAKKARİ