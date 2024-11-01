Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimleri Verildi

Hakkari'de Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimleri Verildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla toplam bin 262 vatandaşa Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) tanıtıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekipleri tarafından bin 262 vatandaşa "UYUMA" ve "NARVAS" tanıtımı yapıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 1 cami, 1 eğitim merkezi, 15 okul ve Merzan Şehir Stadyumunda olmak üzere 732 vatandaşa 'Narko Anne', 103 vatandaşa 'Narko Yetişkin', 357 vatandaşa 'Narko Nokta' ve 70 güvenlik personeline 'Metmod' olmak üzere toplam bin 262 vatandaşa eğitim verilmiş olup Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulaması tanıtımı yapılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı: 5 yaralı

İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı! Yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.