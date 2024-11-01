Hakkari'de Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimleri Verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekipleri tarafından bin 262 vatandaşa "UYUMA" ve "NARVAS" tanıtımı yapıldı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 1 cami, 1 eğitim merkezi, 15 okul ve Merzan Şehir Stadyumunda olmak üzere 732 vatandaşa 'Narko Anne', 103 vatandaşa 'Narko Yetişkin', 357 vatandaşa 'Narko Nokta' ve 70 güvenlik personeline 'Metmod' olmak üzere toplam bin 262 vatandaşa eğitim verilmiş olup Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulaması tanıtımı yapılmıştır" denildi. - HAKKARİ