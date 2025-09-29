Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonları: 26,5 Kilo Ele Geçirildi

(ANKARA) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son 15 günde yapılan operasyonlarda 26,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 22 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, son 15 gün içinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmaları açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 kilo 530,07 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler arasında 312,04 gram esrar, 6 kilo 200,46 gram eroin ve 20 kilo 017,21 gram metamfetamin yer aldı. Operasyon kapsamında toplam 22 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.