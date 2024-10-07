Hakkari'de Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin Etkinliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini "Bu Şehirde Yalnız Değilsiniz" sloganıyla karşıladılar.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü elemanları, Hakkari'ye yeni gelen üniversite öğrencilerini "Bu Şehirde Yalnız Değilsiniz" sloganıyla KYK yurdu kapısında kurdukları stantta karşıladılar. Üniversite öğrencilerine yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla açılan standı İl Müftüsü Hüseyin Okuş ziyaret ederek il dışından gelen öğrenci ve yakınlarıyla sohbet etti.

"Öncelikle serhat şehrimiz Hakkari'ye hoş geldiniz" diyerek öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Okuş, "Şehrin coğrafi durumuna bakıp karar vermemek lazım. Mekanları güzelleştiren insani ilişkilerdir. Buradaki halk misafirperverdir. Gelen herkese kucak açar. Kimseyi darda bırakmaz. Sıkıntılı olduğunuz dönemlerde size destek olacak onlarca kişiyi bulmanız mümkün. Sizler sadece derslerinize odaklanın. Gelecekte kendisinden faydalanılacak bireyler olmak için gayret gösterin. Müftülük olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Burada manevi danışmalarımız var. Onların kanalıyla sıkıntılarınızı bizlere iletebilirsiniz. Bu vesileyle standın açılışını gerçekleştiren İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü elemanlarına teşekkür ederim" dedi.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ahmet Akın ise "Bu standın açılmasına vesile olan İl Müftümüz Okuş ve müftülük çalışanlarına teşekkür ederim. İlimize yeni gelen öğrencilere hem ilimizi tanıtmak hem de Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyetleri ile yayınları hakkında bilgi vermek istedik. Gençlik koordinatörlüğü olarak yapacağımız faaliyetlere katılım sağlamalarını talep ettik. Öğrencilere Diyanet yayınlarından kitaplar hediye ettik. İkramda bulunduk. KYK yurdu manevi danışmanlarının bize verdikleri destekten dolayı kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Öğrenci ve yakınları da müftülüğün bu jestine karşılık teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ