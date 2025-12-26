Hakkari'de Yaklaşık 250 Metreden Zap Suyu'na Düşen Otomobildeki Kişi Hayatını Kaybetti

(HAKKARİ) - Hakkari'de yaklaşık 250 metre yüksekliğindeki uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün saat gece saatlerinde Hakkari'den Van yönüne giden Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki araç Hakkari-Van karayolunun Depin mevkisinde sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu uçurumdan Zap Suyu'na düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Değirmenci araçtan yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği öğrenildi.