Haberler

Hakkari'de Yaklaşık 250 Metreden Zap Suyu'na Düşen Otomobildeki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de 250 metre yüksekliğindeki bir uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü Suden Ezgi Değirmenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

(HAKKARİ) - Hakkari'de yaklaşık 250 metre yüksekliğindeki uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün saat gece saatlerinde Hakkari'den Van yönüne giden Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki araç Hakkari-Van karayolunun Depin mevkisinde sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu uçurumdan Zap Suyu'na düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Değirmenci araçtan yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular