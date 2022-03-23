Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı - Haberler

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Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Feyzullah Taş - Yerel
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- Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı Hakkari genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı.

HAKKARİ (İHA) - - Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı

HAKKARİ - Hakkari genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı.

İl özel idaresi karla mücadele ekiplerinin yapmış olduğu geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda il merkezi ve ilçelerdeki köy ve mezra yollarının ulaşıma açıldığı belirtildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, mart ayında kapanan köy ve mezra yolu bırakmadıklarını belirttiler. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5 metreyi geçtiğini ifade eden yetkililer, zaman zaman yola inen çığlarında ekipler tarafından temizlendiğini belirtiler.

Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı

Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı

Hakkari'de tüm köy ve mezra yoları ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

Hakkari, kar, Yerel, Haberler

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