ÇUKURCA, HAKKARİ (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Hakkari-Çukurca karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil havanın yağışlı olmasından dolayı kayarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi Üzümcü köyü sakinleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirmesi üzerine ambulanslar kaza yerine intikal etti. Yaralıları kaza yerinde ilk müdahale yapılarak Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.