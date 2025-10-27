Hakkari'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

(VAN) - Hakkari'nin Van karayolu Zernek Barajı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Van yönünden Hakkari istikametine seyir halinde olan bir otomobil ile karşı yönden gelen tır, Zernek Barajı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan Yüksekova nüfusuna kayıtlı Alihan Karay ve eşi Aysel Karay olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.