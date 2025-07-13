Hakkari'de Dev Türk Bayrağı Asıldı

Hakkari'de Dev Türk Bayrağı Asıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı Hakkari'de yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı Hakkari'de yankı buldu.

Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve onlarca iş yerine ev sahipliği yapan 10 katlı binanın cephesine dev Türk bayrağı asıldı.

Bu girişim vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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