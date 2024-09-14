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Hakkari'de Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Denetim

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Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal hizmet kuruluşlarına habersiz denetimler yaparak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Ekipler, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlardaki eksiklikleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlara habersiz denetimlerini sürdürüyor.

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kuruluşları mercek altında tutan Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Bu sayede eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.

Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ve Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren ekipler, kurumun genel durumunu yerinde inceledi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi noktasında uyarılarda bulunan ekipler, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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