Hakkari'de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu: O anlar kamerada

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu, çatıdan düşen parçalar nedeniyle bir kişi hafif yaralandı. Çatının uçtuğu anlar anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hakkari'nin Gazi Mahallesi 1109 Sokak'ta son iki gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, ciddi hasara neden oldu. Hacı Gezer'e ait üç katlı binanın çatısı, rüzgara dayanamayarak uçtu. Çatının uçtuğu an, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer, olayın hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve güvenlik önlemleri alındığını belirtti. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklenirken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, fırtına ile birlikte çatılardan düşen parçalar nedeniyle bir kişinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.