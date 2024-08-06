Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda ILS Cihazı Kurulumu Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı. İnanlı Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan cihaz için perde duvar örülecek ve inşaat süreci kasım ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. ILS cihazının kurulumuyla kış aylarında uçak seferlerinde aksama yaşanmayacak ve uçaklar rahat bir şekilde iniş kalkış yapabilecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanında ILS(Aletli İniş Sistemi) cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı.

İnanlı Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde kurulacak cihaz için 2 bin metre perde duvar örülecek. 170 dönüm alan üzerinde çalışmalara başlayan firma yetkilileri, inşaat sürecini kasım ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. ILS cihazının kurulumuyla kış aylarında uçak seferlerinde aksama yaşanmaması, uçakların rahat bir şekilde iniş kalkış yapması sağlanacak. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova hakkari Ulaşım Havacılık Yerel Teknoloji Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi

Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title