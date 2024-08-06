Hakkari'de Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda ILS Cihazı Kurulumu Başladı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı. İnanlı Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan cihaz için perde duvar örülecek ve inşaat süreci kasım ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. ILS cihazının kurulumuyla kış aylarında uçak seferlerinde aksama yaşanmayacak ve uçaklar rahat bir şekilde iniş kalkış yapabilecek.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanında ILS(Aletli İniş Sistemi) cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı.
İnanlı Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde kurulacak cihaz için 2 bin metre perde duvar örülecek. 170 dönüm alan üzerinde çalışmalara başlayan firma yetkilileri, inşaat sürecini kasım ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. ILS cihazının kurulumuyla kış aylarında uçak seferlerinde aksama yaşanmaması, uçakların rahat bir şekilde iniş kalkış yapması sağlanacak. - HAKKARİ