Hakkari'de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde şehitler için Ulu Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Hakkari İl Müftülüğü İmam Hatipleri tarafından okunan Mevlid-i Şerif programına Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, emniyet şube müdürleri, polis memurları ile vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlar, vatanın bölünmez bütünlüğü ve aziz şehitler için dua ettiler. - HAKKARİ