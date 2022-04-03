Hakkari'de şehit asteğmen için tören düzenlendi

HAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde Hacıbey Çayına düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı, Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Hakkari'nin n Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayına düşerek kaybolan ve yapılan arama çalışmalarında dün cansız bedeni bulunan Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan tören, şehidin özgeçmişinin okunması ile devam etti. Duaların okunmasının ardından Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimını'na, oradan da uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'e uğurlandı. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayrak Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, şehidin annesi, babası ve kardeşi ile askeri erkan katıldı.

Olay, 31 Mart akşamı, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, arazi arama tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü. Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusunun yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışmasında Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi dün düştüğü yerin bin 600 metre uzağında bulundu.